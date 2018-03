ME in actie tegen Engelse voetbalsupporters: meerdere straten afgezet

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De Mobiele Eenheid van de politie is vanavond in actie gekomen vanwege de Engelse supporters in de binnenstad.

Op beelden van een buurtbewoner is te zien dat supporters die weigeren te vertrekken met wapenstokken geslagen worden. Een aantal van hen valt over een geparkeerde scooter heen en blijft op straat liggen.

Ingesloten

De politieactie vond plaats op de Lange Niezel. Op een video die een cafébezoeker maakte is te zien dat niemand de straat op mag. 'Wij zijn ingesloten.'

Er zijn inmiddels tientallen Engelsen opgepakt. 'We hebben deze zogenaamde voetbalsupporters aangehouden voor het verstoren van de openbare orde', vertelt een politiewoordvoerder.

Bierflesjes

Gisteravond moest de ME ook al in actie komen. Toen werd er onder meer met bierflesjes gegooid naar agenten gegooid. Op videobeelden is te zien dat dat vanavond opnieuw gebeurde.

De duizenden supporters zijn in de stad vanwege de interland Nederland - Engeland, die wedstrijd begint om 20.45 uur.

