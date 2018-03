Politie dringend op zoek naar getuigen van overval Oost

De politie is dringend op zoek naar vijf overvallers die eind februari en begin maart twee overvallen hebben gepleegd in Oost. In beide gevallen werden de bezittingen van twee mannen gestolen.

Op maandag 26 februari, rond 20.20 uur, vindt de eerste roof plaats. Een 33-jarige man loopt vanaf het Amstel Station naar de Maliebaan. De groep jongens volgt hem en sluit hem in. Het slachtoffer wordt geslagen, geschopt en bedreigd tot hij zijn portemonnee, telefoon én inloggegevens geeft. 'Terwijl dit gebeurde fietste er een man langs en passeerde er ook een vrouw. Met die man en die vrouw willen we graag spreken', zegt een politiewoordvoerder.

Ringdijk

Exact één week later is het opnieuw raak. Op maandag 4 maart, rond kwart voor 9 's avonds, fietst een 25-jarige man op de Ringdijk. In een tunnel ter hoogte van de Nobelweg komt hij het groepje jongens tegen. Zij geven hem een harde klap op zijn hoofd en bedreigen hem tot hij mee loopt; de dijk op. Daar wordt ook hij beroofd van zijn portemonnee, telefoon en inloggegevens.

'Op een gegeven moment staan de verdachten én het slachtoffer boven op de dijk, dan komt er een grote man op hun af, maar die man keert om. Mogelijk heeft hij iets gezien van de straatroof, en daarom willen wij graag met hem spreken', aldus de politie.

Iets gezien? Laat het de politie weten.