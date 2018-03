Amstelveense wethouder stopt per direct: 'Zwaarwegende persoonlijke redenen'

De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes heeft vandaag bekend gemaakt dat hij per direct stopt.

Brandes doet dat volgens de gemeente Amstelveen vanwege 'zwaarwegende persoonlijke redenen'. Over het vertrek en die redenen wil de gemeente verder niets zeggen.

Tot aan de vorming van het nieuwe gemeentebestuur nemen de huidige demissionaire wethouders zijn werkzaamheden over. Brandes was ook verkiesbaar als raadslid voor de PvdA, maar hij zal niet meer de gemeenteraad in gaan.

Brandes was in Amstelveen onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, de Amstelveenlijn, verkeer en vervoer en parkeren.