Ziekenhuisbacterie zorgt voor dichte operatiekamer VUmc

Het VUmc gaat komend weekend een operatiekamer sluiten om de hardnekkige bacterie acinetobacter baumannii te verdelgen.

In de operatiekamer, een zogenaamde shockroom, worden ernstig gewonden slachtoffers opgevangen en geopeerd. De OK gaat een paar uur dicht, van 03.00 uur 's nachts tot ergens in de middag.

De bacterie huisvest zich al een paar weken in het ziekenhuis, meldt Het Parool. Bij gezonde mensen doet-ie niemand kwaad, maar bij verzwakte patiënten ligt dat anders: de bacterie kan bij die mensen ernstige infecties veroorzaken.