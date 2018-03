Treinverkeer van en naar Schiphol platgelegd door brand

In een trein op Schiphol is vanavond brand ontstaan.

Er rijden daardoor geen treinen meer van en naar de luchthaven. Waarschijnlijk duurt dit tot zeker 00.30 uur. Station Schiphol is ontruimd, een groot deel van de luchthaven is met lint afgezet.

De brand is vermoedelijk ontstaan op het toilet en is inmiddels geblust. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Niemand raakte gewond.

In februari raakte het treinverkeer op Schiphol ook ontregeld door een brand in een toilet van een trein.

There is currently no train traffic to and from Schiphol. Further updates will follow. https://t.co/mMvEmqdskT