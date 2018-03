Teleurgestelde bewonerspartijen: 'Het was een theaterstukje'

Bewoners die met een nieuwe partij in de stadsdeelcommissies terecht wilden komen, zijn teleurgesteld dat daar alleen gevestigde partijen zetels hebben veroverd.

De stadsdeelcommissies waren een nieuw initiatief van verantwoordelijk wethouder Choho. Naast gevestigde politieke partijen konden er ook bewoners een zetel krijgen. Maar dat was een papieren werkelijkheid, want geen enkel nieuw burgerinitiatief haalde genoeg stemmen.

'Ik ben wel boos dat het zo gelopen is', vertelt Sumadi Bambang Oetomo van Slotervaart op de Kaart. 'Het is wel een theaterstukje waar je een rol in hebt gespeeld.'

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, vindt het jammer dat er geen enkele bewoner in de stadsdeelcommissies zit. Op de vraag of zij wel een eerlijke kans hebben gemaakt zegt hij: 'Een eerlijk antwoord: nee.'

Fateha Ulad-Ali van Sterk Slotervaart sluit zich daarbij aan. 'Het is eigenlijk een beetje schijn om dit op te zetten en te doen alsof wij kans hadden om erin te komen.'