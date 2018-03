Amsterdamse basketballer beroemd in Amerika om 'Hollands' haar

De 20-jarige Matt Haarms is het Amerikaanse college-basketbal aan het veroveren. Niet per se om zijn basketbalkwaliteiten, maar om zijn 'Hollandse' haar. Sterker nog, vorige week gingen fans los op Twitter met de hashtag #Haarmshair.

De in Nieuw-Sloten geboren Matt begon met het spel in Osdorp bij de Harlem Lakers, maar wist op 17-jarige leeftijd te vertrekken naar Barcelona. Niet veel later vertrok Matt weer naar Wichita in de Amerikaanse staat Kansas, waar hij uiteindelijk zijn diploma haalde en begon met spelen in West Lafayette, Indiana.

De reus van 2.21 meter is nu dus een beroemdheid in het circuit van het college-basketbal. Tegen de NOS vertelt hij: 'Met name kinderen rond de tien, elf jaar vinden mijn haar heel leuk. Veel jongens gaan naar de kapper en willen hun haar precies zoals ik. Dan krijg ik foto's toegestuurd van het kapsel.'

Het kapsel - geschoren aan de zijkantjes en een flinke lengte bovenop - is overigens niet het enige waar de Amerikanen het over hebben. De freshman had een groot aandeel in de winst tegen de Butler Bulldogs. Daardoor kwam zijn team in de top 16. Ter gelegenheid maakte de Amerikaanse organisatie een compilatie-video.