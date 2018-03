Buurtbewoners over rellende Engelsen: 'Het was bizar'

Bewoners Benjamin en Berend zagen vanavond vanuit hun raam hoe honderden Engelse Britten op de Lange Niezel de confrontatie met de politie aan gingen.

De voetbalsupporters gooiden met bierflesje naar agenten en politiepaarden. 'Mensen vochten met de politie, een hele grote groep in de Lange Niezel stond bij elkaar. Het was een grimmige sfeer', vertelt Berend.

Hij ging vanwege de groep naar boven. 'Ik dacht, ze kunnen misschien met flesjes naar mij gaan gooien. Het was wel bizar.'

Lees ook: ME in actie tegen Engelse voetbalsupporters: meerdere straten afgezet

Volgens Benjamin was er 'grof geweld' nodig om de groep Engelsen uit elkaar te drijven. 'Het was eerlijk gezegd de eerste keer dat ik de ME zo dichtbij in actie zag. Aan de ene kant wel interessant om te zien. Aan de andere kant wel bizar, dat het zo dicht bij je huis gebeurt.'

Benjamin maakte onderstaande beelden van de politieactie voor de deur. Uiteindelijk heeft de politie bijna honderd Engelsen opgepakt.