Medewerkers thuiszorg luiden noodklok: 'Doodmoe en opgejaagd door werkgever'

Medewerkers van Amsterdamse thuiszorgorganisaties zijn doodmoe en voelen zich opgejaagd door hun werkgevers. 'Ons mooie beroep van thuiszorger dreigt door marktwerking verloren te gaan.'

Dat schrijven zeven medewerkers van verschillende Amsterdamse thuiszorgorganisaties vandaag in Het Parool. Ze doen dat anoniem, omdat ze bang zijn anders hun baan te verliezen. 'Cliënten krijgen steeds minder uren hulp bij het huishouden, wij krijgen steeds slechtere arbeidsomstandigheden', stellen de medewerkers.

De thuiszorgmedewerkers klagen over onzekere halfjaarcontracten, bedrijven die vooral bezig zijn met 'keiharde winst' maken en bezuinigingen op 'planners', waardoor de administratieve druk toeneemt en medewerkers onbetaald extra moeten werken als een collega op vakantie of ziek is.

Kopje koffie

Zieke en kwetsbare cliënten worden tot huilen gedreven, schrijven de anonieme zorgmedewerkers. 'Aan het eind van de dag ben je als thuiszorger doodmoe, opgejaagd door je werkgever, terwijl jij je cliënten maar gerust moet stellen.'

De opstellers van het opiniestuk beschrijven hoe ze geen kopje koffie meer mogen drinken met de cliënten, terwijl voor veel oude en zieke Amsterdammers dit het enige moment is dat zij persoonlijk contact hebben met iemand anders. 'Dat kopje koffie is precies wat ons werk betekenisvol, bijzonder en ook belangrijk maakt: een praatje maken, een luisterend oor bieden, problemen signaleren en de mensen met al hun ellende een beetje opvangen.'

Angst- en zwijgcultuur

Door 'een angst- en zwijgcultuur' blijven de klachten verborgen, menen de medewerkers. Toch hopen ze dat de gemeente besluit om in te grijpen tegen de marktwerking in de thuiszorg. Ze hopen bijvoorbeeld op de steun van een BN'er. 'Te veel mensen gaan ervan uit dat de markt zijn werk wel doet. Maar marktwerking in de thuiszorg is kapitaalvernietiging. Vernietiging van menselijk kapitaal, bovenal.'