Rutger Groot Wassink bevestigt clash met partijtop: 'Jesse en ik zijn totaal anders'

De spanningen tussen de Amsterdamse afdeling van GroenLinks en de landelijke partijtop is tijdens de campagne hoog opgelopen. Rutger Groot Wassink spreekt nu, na de verkiezingen, van 'een stevige clash'.

In NRC Handelsblad bevestigt de winnaar van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen een verhaal in Het Parool van afgelopen maandag. Daarin werd beschreven hoe de partijtop van GroenLinks druk uitoefende op Rutger Groot Wassink om niet mee te lopen in de jaarlijkse anti-racisme-demonstratie vorige week. Omdat de manifestatie specifiek gericht was tegen partijen als de PVV en Forum voor Democratie zou hij demonisering in de hand werken, ook omdat er nogal wat radicale activisten meeliepen.

Verschillende Amsterdamse politieke partijen zouden deelnemen aan de demonstratie, maar na forse kritiek haakten de Partij voor de Dieren, PvdA en SP af. Slappe hap, vond Rutger Groot Wassink. 'Ik ken sommige jongens die meelopen al twintig jaar: de Koerden, de vakbonden. Wat zou nou het beeld zijn geweest als zelfs ik had gezegd: ik doe niet mee? Dan hadden mensen gedacht dat we waren bezweken onder de druk van rechts', zegt hij vandaag in NRC Handelsblad.

Clash

De landelijke partijtop dacht daar anders over, beschreef Het Parool eerder. Maar liefst drie pogingen werden ondernomen om Groot Wassink van gedachten te doen veranderen. Er werd zelfs gedreigd dat Jesse Klaver publiekelijk afstand zou nemen van zijn Amsterdamse partijgenoten. Ook zou Klaver niet de Amsterdamse campagne steunen, als Groot Wassink voet bij stuk zou houden. Maar de Amsterdamse lijsttrekker en zijn fractie veranderden niet van mening.

Heel veel wil Groot Wassink er nog steeds niet over kwijt, maar in NRC Handelsblad bevestigt hij dat er druk was vanuit Den Haag om af te zien van deelname aan de demonstratie. 'Daar hebben we inderdaad een stevige clash over gehad', zegt hij. Hij zegt dat zijn kritische partijgenoten zich hebben laten overtuigen door zijn argumenten dat de Amsterdamse situatie anders is. 'Zwarte Piet hebben we hier al afgeschaft. Dat vinden andere afdelingen van GroenLinks best ingewikkeld. Amsterdam is nu eenmaal linkser dan de rest.'

Na de gewonnen verkiezingen, stonden stonden Groot Wassink en Klaver elkaar te knuffelen op het feestje van GroenLinks. Toch was de aanvaring over de anti-racisme-demonstratie niet de eerste aanvaring tussen de twee, beschrijft de Volkskrant vandaag. In 2012, toen Groot Wassink in Den Haag werkte, zouden de emoties ook hoog opgelopen zijn na een dramatische verkiezingsnederlaag. Tegen de Volkskrant zegt Groot Wassink over Jesse Klaver: 'Het is duidelijk dat we twee totaal andere mannen en persoonlijkheden zijn. Maar we delen dezelfde idealen. Daar gaat het om.' Bovendien weet hij zeker dat Klaver bijdroeg aan de verkiezingsoverwinning van afgelopen woensdag.