'Ook vernielingen door Ajax-hooligans op De Wallen'

Niet alleen Engelse supporters hebben de afgelopen dagen lopen rellen op De Wallen. Ook hooligans van Ajax deden mee aan het geweld, zeggen verschillende bronnen.

Een dag na de stevige supportersrellen is het nog een flinke zooi op De Wallen. Een van de ruiten van Café Old Nickel in de Nieuwebrugsteeg vernield. Hoewel de politie in twee dagen tijd meer dan honderd Britten aanhield, was het café juist weer het doelwit van Ajax-hooligans.

Op beelden van Voetbalultras.nl is te zien hoe een grote groep hooligans het café belaagt. In de Old Nickel waren op dat moment Engelse fans aanwezig. De politie maakt hardhandig een einde aan de aanval, maar op beelden is te zien dat de menigte het raam vernielt. Het zou gaan om hooligans die aan Ajax zijn gelieerd, zeggen meerdere bronnen.

Volgens Voetbalultras.nl zijn er zelfs hooligans van Vitesse, PEC Zwolle en FC Groningen naar de stad afgereisd om mee te doen aan de voetbalrellen. Vooralsnog spreekt de politie alleen over Engelse 'supporters' die zijn aangehouden.