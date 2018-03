Politie jaagt op twee inbrekers in Noord

De politie is op zoek naar twee inbrekers die vanochtend toesloeg in de Alkmaarstraat in Noord.

De twee mannen zijn rond de 20 jaar oud, meldt de politie in een bericht dat via Burgernet is verspreid. Ze zijn donkergetint.

Een van hen droeg een donkerblauw trainingspak, de ander een grijs trainingspak.

Mensen die tips hebben worden gevraagd om met 112 te bellen.