Man die op touringcar vol toeristen schoot is nog niet gepakt

De man die gisteravond een Duitse touringcar onder vuur nam in Bos en Lommer, is nog voortvluchtig.

Rond zeven uur 's avonds werd de bus beschoten in de omgeving van het Bos en Lommerplein. Er zaten op dat moment 38 passagiers in de bus. De chauffeur kon op tijd wegduiken en werd niet geraakt. De recherche trof de kogel aan in het dashboard van de bus.

Vermoedelijk was de schutter boos vanwege een verkeersruzie. Volgens getuigen weigerde het vuurwapen van de schutter in eerste instantie, waarna hij alsnog met succes een tweede poging ondernam.

De schutter is nog niet gepakt door de politie, die gisteravond uitgebreid onderzoek deed naar de beschieting. De buschauffeur en 38 passagiers worden vandaag gehoord als getuigen in de zaak.