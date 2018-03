Ajax O9 sleept eerste kampioenschap binnen na 48-3 zege op ADO

'Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen!', zongen de dolblije spelers van Ajax O9 (tot negen jaar) vanochtend in de kleedkamer. De talentjes veroverden in de op een na laatste speelronde als eerste Ajax-selectie van het seizoen de landstitel.

Op De Toekomst konden hun trotse ouders zien hoe de spelertjes ADO Den Haag versloegen met maar liefst 48 doelpunten voor en 3 tegen. 'Voor die jongens is dit enorme beloning, want we leggen de lat best wel hoog bij Ajax. Dus het is mooi dat we nu een feestje kunnen vieren en een leuke dag hebben met z'n allen', zegt trainer Rik Verhage op Ajax.nl.

De hoge score is deels te danken aan het 'twin game'-systeem. Het veld wordt dan opgedeeld in twee kleinere velden waarop tegelijkertijd twee wedstrijden gespeeld worden. Zo krijgen de talentjes veel meer balcontact en ontwikkelen ze zich dus beter.