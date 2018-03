Gonny van Oudenallen claimt succesje: 'Meer vrouwen dan ooit in raad'

In de nieuwe gemeenteraad zitten meer vrouwen dan ooit tevoren. Ook zijn vijf van de twaalf fractievoorzitters vrouwen. En dat is aan een iemand te danken: Gonny van Oudenallen.

Dat vindt Gonny van Oudenallen althans zelf. Het voormalige raads- en Tweede Kamerlid deed dit jaar met haar partij Amsterdamse Juffers opnieuw een gooi naar een raadszetel. Hoewel zij woensdag zelf maar 168 stemmen ontving, claimt ze wel het succes van andere vrouwelijke raadsleden.

'De eerste doelstelling van de Amsterdamse Juffers is geslaagd: meer vrouwen in de raad', schrijft Van Oudenallen in een persbericht. Haar partij had als inzet dat kiezers op een vrouw moesten stemmen. 'Het liefst op ons en anders op een andere vrouw.'

Actie geslaagd!

'De Amsterdamse Juffers zijn blij met het feit dat er mede door hun oproep meer vrouwen dan mannen in de Amsterdamse raad zijn dan voorheen. Dus de eerste actie is geslaagd te noemen!' Ook denk Van Oudenallen dat zij eraan bijdroeg dat Femke Roosma, de nummer twee van GroenLinks, meer stemmen kreeg dan haar mannelijke lijsttrekker Rutger Groot Wassink.

In de nieuwe gemeenteraad zijn 22 van de 45 zetels bezet door een vrouw. Een nog onbekend aantal raadsleden zal echter doorstromen naar het college om wethouder te worden, dus mogelijk verandert deze statistiek nog.