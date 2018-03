Tramverkeer ontregeld door Koerdische protestmars

Opnieuw zijn er vanmiddag zo'n 200 Koerdische demonstranten de straat opgegaan. Ze willen aandacht voor de Turkse aanval op Koerdische strijdkrachten in Syrië.

Even na twee uur vanmiddag vertrok een optocht Koerdische demonstranten vanaf de Stopera. Tramlijnen 4, 7, 9, 10, 14, 16 en 24 moesten daarom omrijden.

De Koerdische demonstranten gingen al eerder de straat op in Amsterdam en andere steden. Ze zijn kwaad omdat het Turkse leger de Koerdische strijders in Syrië in de rug aanvalt, terwijl de Koerden juist terreurorganisatie ISIS bestrijden. Veel burgers zijn op de vlucht voor het geweld.

Er is veel politie op de been omdat een Koerdische demonstratie eind januari meerdere opstootjes kende. In een geval moest een agent zijn wapen trekken om demonstranten bij een belaagde taxi te verjagen. Er werden toen negen demonstranten aangehouden.