Geschrokken Amsterdammertje maakt tekening voor ME na ingrijpen De Wallen

Een mooi gebaar voor de Mobiele Eenheid van een jong Amsterdammertje. Hij maakte namelijk een tekening voor de mannen en vrouwen die gisteren ingrepen bij de rellen van Britse voetbalsupporters.

'Vandaag hebben wij een supermooie tekening in ontvangst mogen nemen van een bewoner uit onze wijk (Centrum-Burgwallen - red.). Hij was erg geschrokken van al het gebeuren rondom de Engelse supporters', schrijft de politie op Facebook. Hij was volgens de agenten dan ook erg blij toen de ME ingreep.

De politie laat weten er een mooi plekje voor te vinden op het bureau.