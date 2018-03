DENK eist Turkse muziek in Stopera, VVD wil Gordon en Mozart

DENK heeft na de verkiezingsoverwinning van afgelopen woensdag gelijk een werkplek opgeëist in de Stopera. De drie nieuwe raadsleden willen een kamer tussen de VVD en Forum voor Democratie (FvD) in. 'Zodat we de hele dag Turkse muziek kunnen draaien, een schotelantenne kunnen plaatsen en vijf keer per dag kunnen oproepen tot gebed', grapt lijsttrekker Mourad Taimounti.

Met een kleine knipoog verklaart Taimounti dat DENK eerst de werkkamer van de PvdA zou krijgen. 'Die zeiden: nu hebben jullie al onze zetels al afgepakt en willen jullie ook nog onze kamer', vertelt hij lachend tijdens een partijbijeenkomst. En dus leek het de heren beter om tussen de VVD en FvD in te gaan zitten.

Lees ook: Driekwart van Turks-Amsterdamse kiezers stemt op DENK

Ook discussie in Den Haag

De collega's uit Den Haag hadden eerder ook al moeite met hun werkplek. Tunahan Kuzu, Selçuk Öztürk en Farid Azarkan bleven tijdens de installatie van de nieuwe Tweede Kamer staan omdat ze het niet eens waren met hun plek in de Kamer. Ze wilden niet op de achterste rij zitten.

Lees ook: Gejuich bij GroenLinks en DENK na exitpoll NOS

VVD: 'Van harte welkom!'

De eis wordt volgens Taimounti niet ingewilligd. 'We zitten uiteindelijk tussen de PvdA en Bij1 in', vertelt hij vandaag aan AT5. 'Het ging natuurlijk om een stukje zelfspot.' De VVD zag het wel zitten en reageerde op de eis via Twitter. 'Joehoe DENK. Jullie zijn van harte welkom als jullie tegen een mix van Gordon en Mozart kunnen, met de geur van permanent bitterballen in de frituur!'

Joehoe @DenkNL @taimounti , jullie zijn van harte welkom als jullie tegen een mix van Gordon en Mozart kunnen, met een geur van permanent bitterballen in de frituur! ? pic.twitter.com/LYFnNkLWoh — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) March 24, 2018

De bijeenkomst van DENK. Gesprek over de werkplek vanaf minuut 17.