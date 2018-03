VVD: 'Engelse supporters niet meer welkom in de stad'

Als het aan de VVD ligt, worden Engelse voetbalsupporters tijdens wedstrijden voortaan geweerd uit de stad.

De partij vindt de maatregel nodig vanwege de ongeregeldheden op De Wallen gisteravond. Daar werden agenten voorafgaand aan de interland Nederland - Engeland door Engelsen met flessen, glazen en blikjes bekogeld. De politie heeft ruim honderd supporters opgepakt.

Voor VVD-raadslid Marianne Poot is de maat vol. 'Wat ons betreft zijn Engelse supporters voorlopig niet meer welkom in Amsterdam als het gaat om voetbalwedstrijden. Zolang Engelse supporters zich niet kunnen gedragen, hoeven ze wat ons betreft, wat de VVD betreft, niet meer te komen naar Amsterdam.'

Poot vraagt zich ook af waarom de wedstrijd op vrijdag plaatsvond, een dag waarop het op De Wallen normaal gesproken al erg druk met Engelsen is. Ook caféeigenaren zijn verbaasd. 'Ik denk dat ik spreek voor alle horeca-ondernemers als ik zeg dat de gemeente en KNVB nooit de beslissing hadden moeten nemen om de wedstrijd op vrijdagavond te plannen', zegt Davey Nel van Café Old Sailor.

'Het was net oorlog', beschrijft Karen Beerends van Café Emmelot. 'Je wist niet wat je zag op een gegeven moment. De Mobiele Eenheid was gewoon met te weinig manschappen. Ze probeerden hen tegen te houden en het vooral niet uit te lokken. Want als ze dan gaan lopen en gaan vechten, dan worden die jongens afgemaakt. En dat is toch wel heel erg om te zien.'

De KNVB laat weten dat de wedstrijd vanuit organisatorisch oogpunt nog wordt geëvalueerd. 'Over de gebeurtenissen in het centrum van de stad kunnen we geen oordeel geven, onze focus lag op de wedstrijd, het stadion en een ordelijk verloop van het evenement in het stadion.'