Amsterdamse Bos decor van speciale paardenwedstrijd

Het Amsterdamse Bos was vandaag het domein van paardensportliefhebbers. Er werd een bijzondere wedstrijd gereden, een soort triatlon voor paarden. 'Eventing' noem je de speciale tak van paardensport.

'Het is een combinatie van een dressuurproef, een springparcours en een cross country', vertelt organisator Tjerk van der Grijp. In totaal deden er 400 paarden met hun ruiters mee aan de wedstrijd. 'Het is gewoon hartstikke leuk om midden in Amsterdam zo'n buitenevenement neer te zetten', zegt de parcoursbouwer.

Amsterdamse nummer 2

Vooral de Amsterdamse Rosa Lieftink deed het goed met haar paard Raaf, ze werd tweede. 'Ik wil de hobbytop halen, niet de internationale top', vertelt ze bescheiden.

Het was de vierde keer dat de wedstrijd in het Amsterdamse Bos werd georganiseerd. Het event ontstond in 2015.