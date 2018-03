Vrees voor dood monumentale boom: 'Ze hakken gewoon de wortels eraf'

De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich ernstig zorgen over een monumentale plataan uit 1904. De boom staat in een tuin aan de Amsteldijk. Varia Vastgoed gaat bij het naastgelegen huis een kelder bouwen. 'Die plataan heeft enorme wortels, die worden er dan gewoon afgehakt. Dan is het over met de boom', aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren.

Volgens Varia Vastgoed zal het zo'n vaart niet lopen aangezien het om een monumentale boom gaat. 'Daar mogen we helemaal niet aankomen', zegt het bedrijf in een korte reactie. En dus zou er niks aan de hand zijn.

Van Lammeren vindt dat te kort door de bocht. 'Ze zullen geen kapvergunning aanvragen nee. Maar die boom ligt een meter van de erfgrens van het pand waar de kelder onderkomt', vertelt hij. De voorman van de PvdD is dan ook bang dat de boom onherstelbaar beschadigd raakt. 'Het is een boom uit 1904, nooit gesnoeid, prachtig!'

Bezwaar uit de buurt

Buurtbewoners gaan volgens Van Lammeren bezwaar indienen tegen de onderkeldering. 'Dit is echt de verstening van de stad. Die vastgoedbedrijven kopen panden op en bouwen er een kelder onder en een etage op. Makkelijk geld verdienen natuurlijk.'

Varia Vastgoed was niet in staat om uitgebreid te reageren.

De mooiste en grootste plataan van Amsterdam (staat op de landelijke en Adamse monumentenlijst) gaat wellicht verdwijnen doordat projectontwikkelaar Varia vastgoed, zo nodig ernaast een kelder moet bouwen. @at5 @parool @PvdDAmsterdam @RutgerGW Adres amsteldijk 60 pic.twitter.com/JYFcDkw2DG — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) March 24, 2018