Vloer zakt weg in volle winkel, verhuurder moet schade herstellen

De verhuurder van een winkelpand in de Javastraat moet de verzakte winkelvloer herstellen, dat heeft de rechter bepaald. In december vorig jaar zakte de vloer, in aanwezigheid van bijna twintig klanten, dertig centimeter naar beneden.

De huurder had een dekvloer in de winkel aangebracht die volgens de verhuurder veel te zwaar was. En dus wilde de verhuurder niet voor de kosten opdraaien. Onterecht, zo oordeelt de rechter nu.

'De huurder stelde dat door de verzakking een groot deel van de winkelvoorraad verloren is gegaan. Die schade heeft hij echter onvoldoende onderbouwd', zegt de rechtbank.

3000 euro schadevergoeding

Toch moet er naast het schadeherstel ook een schadevergoeding van 3000 euro worden betaald voor misgelopen omzet. De huurder eistte 7500 euro maar krijgt dat niet omdat hij al sinds januari geen huur meer heeft betaald.