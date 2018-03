Nabestaanden Johan Cruijff over Arena: 'We hopen op iets moois 25 april'

Ook al noemen veel Amsterdammers het al de 'Johan Cruijff Arena', officieel voetbalt Ajax nog steeds in de Amsterdam Arena. De naamswijziging is er na bijna een jaar nog steeds niet. De woordvoerder van de familie Cruijff, Carole Thate, vindt dat de gemeente en de Arena er voor moeten waken dat de familie straks zegt: graag of helemaal niet.

'We vinden het respectloos dat je zolang moet wachten om er met elkaar uit te komen', vertelt Thate vandaag in het NPO Radio 1-programma WNL op Zaterdag. 'We snappen best dat het een uitdaging is. Je neemt toch een plek in die in de toekomst veel geld op kan leveren.' Daarmee doelt Thate op een eventuele sponsor die zijn naam aan het stadion zou kunnen verbinden.

25 april?

De familie hoopt dat er op 25 april, de verjaardag van Johan Cruijff, iets moois te vieren is. 'Dan is het precies een jaar geleden dat de intentie van de Arena en de gemeente naar buitenkwam', aldus Thate. Die intentieverklaring kwam er mede door burgemeester Eberhard van der Laan.

Eerder schreef zoon Jordi Cruijff in zijn column in De Telegraaf: 'Mijn vader is er niet meer en Van der Laan is er niet meer, daarom wordt het eigenlijk met de dag pijnlijker. Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt. De Arena, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten.'

'Familie wacht er op'

Mister Ajax, Sjaak Swart, zei half maart in de wandelgangen te hebben gehoord dat het 25 april echt gaat gebeuren. Zijn bronnen wilde hij toen niet prijsgeven. 'De familie wacht er op. We staan aan de zijlijn', besluit Thate.