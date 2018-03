Ex-wethouder Pieter Hilhorst informateur in Alphen aan de Rijn

Ex-wethouder van financiën in de stad, Pieter Hilhorst, gaat aan de slag als informateur in Alphen aan de Rijn. Hij gaat een nieuwe coalitie proberen te vormen in de gemeente.

Hilhorst volgde in 2012 Lodewijk Asscher op als wethouder en kwam onder vuur te liggen na een miljoenenblunder. Hij was verantwoordelijk voor een 'foutje' bij de Dienst Betalingen. Daardoor kregen negenduizend Amsterdammers een veel te hoge woonkostenbijdrage. De gemeente gaf zo 188 miljoen euro te veel uit. Uiteindelijk kwam er een groot deel terug in de gemeentelijke schatkist. De totale schade bedroeg 1,5 miljoen euro.

In 2014 opgestapt

Na een verpletterende nederlaag van de PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 stapte Hilhorst op. De partij zakte toen van vijftien naar tien zetels. Bij de presentatie van een later verschenen boek zei hij nooit meer de politiek in te gaan.

Toch gaat Hilhorst nu voor een politiek uitstapje in Alphen aan de Rijn. De lokale partij Nieuw Elan won er fors en groeide van zes naar tien zetels. Zijn eigen PvdA halveerde in de gemeente en ging van vier naar twee zetels. In Amsterdam halveerde de PvdA overigens ook. De partij zakte van de overgebleven tien naar vijf zetels.