Engelse FA en NPCC spreken zich uit: 'Voetbalrellen Amsterdam onaanvaardbaar'

Zowel de Engelse voetbalbond FA als de National Police Chiefs' Council (NPCC) spreken schande van de voetbalrellen van vrijdagavond. Er waren veel Engelse fans aanwezig in de stad voor het oefeninterland met Nederland. Ongeveer honderd van die supporters werden aangehouden.

Er werd met bier en flesjes naar de politie en politiepaarden gegooid. Ook werd er een agent, lid van de mobiele eenheid, mishandeld. Een groot deel van de supporters werd op de Oudezijds Achterburgwal ingesloten door agenten.

Lees ook: Negentig Engelse voetbalsupporters aangehouden na ongeregeldheden

'Respecteer gastland'

'We veroordelen de onaanvaardbare gebeurtenissen in Amsterdam', zegt de FA in een verklaring bij Het Parool. 'In de aanloop naar deze wedstrijd hebben we de supporters nogmaals opgeroepen ons gastland te respecteren en zich daar op een verantwoorde manier te gedragen.'

Ook de NPCC spreekt zich uit tegen de voetbalrellen. Tegen de BBC zeggen ze het 'verschrikkelijk' te vinden, ze spreken zelfs van een 'zorgelijke trend'.

Lees ook: Engelsman Lance redt fiets uit gracht: 'Ik schaam me voor mijn landgenoten'

De Engelsen wonnen uiteindelijk met 1-0 van het Nederlands elftal.