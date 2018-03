Ajax beugels niet aan te slepen bij Zoetermeerse orthodontist

Fans van Ajax wonen niet alleen in Amsterdam. Dat weet ook een Zoetermeerse orthodontistenpraktijk, waar beugels verkrijgbaar zijn in de kleuren van voetbalclub naar keuze. En Ajax-beugels zijn behoorlijk populair, zo meldt de eigenaar van de praktijk aan Omroep West.

Poejan Elmi, eigenaar van praktijk De Wereldlach, vertelt dat de actie is bedacht voor een specifieke groep cliënten. 'Uit onderzoek is gebleken dat jongens hun beugel minder goed dragen', zegt Elmi. Hij hoopt op deze manier de jongens aan te sporen om hun beugel vaker te dragen.

Hoewel de beugels een groot succes zijn, heeft Elmi ook wel eens lastige situaties meegemaakt. 'Ik heb wel een keer gehad dat een jongen een Feyenoord-beugel wilde en dat zijn vader toen ingreep. Hij is fan van Ajax, dus een beugel in de Feyenoord kleuren komt het huis niet in.'