Laatste schoenen Cruijff brengen 30 duizend euro op voor weeshuis in Sierra Leone

De laatste voetbalschoenen die Johan Cruijff heeft gedragen, zijn zaterdag geveild op een gala van de Sunday Foundation in Rotterdam. Ze brachten 30 duizend euro op.

Dat geld komt ten goede aan gehandicapte kinderen en weeskinderen in Sierra Leone. Zij kunnen binnenkort onderwijs krijgen in een nog te bouwen school, die het Johan and Danny Cruijff Building gaat heten. Danny Cruijff gaat het schooltje zelf openen.

'We zijn heel blij met het bedrag, daarmee kunnen we een mooie school neerzetten,' zegt Sander de Kramer van de Sunday Foundation tegen persbureau ANP. 'Johan was zeer begaan met het lot van deze kinderen.'