Touringcar in brand gevlogen vlakbij Centraal Station

Een touringcar die in de buurt van het Centraal Station geparkeerd stond, is zondagochtend in brand gevlogen. De brand is inmiddels geblust. Het voertuig werd omgeven door veel rook, en aan de voorkant van de bus waren grote vlammen te zien.

De melding kwam om 10.45 bij politie en brandweer binnen. Volgens een woordvoerder van de brandweer raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij het motorblok.

'Het leek alsof de chauffeur niets doorhad', vertelt een omstander. 'Ook andere buschauffeurs hadden niet in de gaten dat er zo veel rook uit de touringcar kwam. Ineens ontwikkelde het vuur zich snel. Een steward van een touringcar zag dat het foute boel was. Vervolgens was de brandweer was binnen een paar minuten ter plaatse'.

Het gaat om een bus van het Franse bedrijf Catteau, dat vanuit Lille opereert.