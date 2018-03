Cruyff Court in Molenbeek binnen anderhalve dag vernield

Binnen anderhalve dag is een speelveld in de Brusselse wijk Molenbeek alweer vernield. De Johan Cruyff Foundation had het cadeau gedaan om in de buurt, die veel in verband wordt gebracht met moslimextremisme, een positieve impuls te geven.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok had het sportveld afgelopen donderdag geopend, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een loods die gebruikt wordt voor opslag, zo meldt de Belgische zender RTBF. De ramen zijn ingeslagen en het interieur werd geplunderd.

Ook het veld heeft behoorlijke schade, omdat de vandalen probeerden het kunstgras in brand te steken. Tegen RTL Nieuws laat directeur van de Cruyff Foundation Niels Meijer weten dat de velden van 'zeer hoge kwaliteit en enorm hufterproof' zijn, maar kunstgras is niet bestand tegen vuur. Hoe groot de schade is, kan Meijer nog niet zeggen.

De lokale wethouder heeft aangifte gedaan, maar de kans dat de daders gepakt wordt is klein. Er zijn geen getuigen of camerabeelden van de vandalen.