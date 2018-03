'Mogelijk lange periode van goed weer nodig voor ruimen zeemijn'

De zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog die anderhalve maand geleden werd gevonden in het IJ, ligt er nog steeds. Volgens explosievenexpert Ad van Riel is de kans dat het explosief af gaat klein, maar is het wel zaak om de mijn uiteindelijk weg te halen.

Het gaat om een Duitse LMB-mijn uit de Tweede Wereldoorlog. Defensie heeft eerder aan AT5 laten weten dat het explosief voorlopig in het water blijft liggen, omdat er onder water geen ontploffingsgevaar is.

Toch zijn omwonenden een beetje huiverig sinds zij hoorden dat er een mijn in het water ligt. 'Het is geen prettig idee natuurlijk', zegt een buurtbewoner. 'Het ligt al een heel tijdje zo en met die harde wind gingen er wat boeien op drift, dus werd het helemaal spannend.' Een andere buurtbewoner denkt daar wat makkelijker over. 'Ja, het is heftig, maar ja, het leven zit vol gevaren'.

Oude zeemijn

De zeemijn is al heel oud, dus de kans dat hij af gaat is gering. 'Hij werkt in principe op spanning door een batterij die daar in zit en momenteel is de spanning van die batterij wel weg', zegt explosievenexpert Ad van Riel. 'Er zitten meerdere ontstekingsmechanismen op en ook meerdere typen en soorten, maar het is nog steeds een mijn die gewapend is en dus gevaarlijk is'.

Het is dus zaak om de mijn weg te halen, maar het wegslepen van zo'n groot explosief blijkt nog een ingewikkelde operatie. 'Ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen dat ze het gebied volledig willen onderzoeken om duidelijkheid te hebben. Dan hoeven ze de maatregelen maar één keer te nemen en wordt er waarschijnlijk gewacht op een ruime periode van goed weer om de operatie veilig te kunnen uitvoeren.'

Ontploffing op locatie

De zeemijn wordt waarschijnlijk op zee ter ontploffing gebracht, al is dat niet per sé voor alle inwoners van Java-eiland noodzakelijk. 'Ik zou eigenlijk willen zien dat ze alles afsluiten en zeggen dat ze hem hier laten ontploffen. Dat lijkt me wel tof', aldus een buurtbewoner. 'Poef!'