Creatievelingen nemen braakliggend NDSM-werf onder handen

Op het NDSM-werf liggen al jaren plannen om honderden woningen te bouwen. Tot die tijd ligt het terrein braak, maar een stel creatievelingen heeft het gebied onder handen genomen.

'We willen het gebied eigenlijk een beetje claimen om te laten zien dat zo'n open lege plek meer kan zijn dan een berg rommel'. Als het aan initiatiefnemers Thomas en Brigitta ligt, wordt het terrein gebruikt als park totdat er gebouwd wordt. De afgelopen dagen hebben ze hard gewerkt om de plek aan kant te krijgen en zaterdagavond was de opening van het Wilde Werf Park.

Kampvuur

'Op de hoek hebben we een kampvuur gemaakt met de bakstenen die daar lagen. Het is een mooie vuurplek en ik heb hier proviand om mensen uit te nodigen om bij de opening te komen'.

Op verschillende plekken hebben de creatievelingen plekken gecreëerd om mensen te trekken. Ze willen zo de 'schoonheid' van het gebied te laten zien, zoals een strandje een plek om vogels te spotten en een berg. 'Het leuke is dat je tussen die bergen door echt een beetje bent afgesloten van de rest van de omgeving, waardoor je een beetje een avontuurlijke plek hebt'.

Experiment

De gemeente wil in de toekomst 700 woningen op het terrein gaan bouwen. 'Het is niet per se een gevecht tegen de plannen', aldus Thomas. Brigitta vult hem aan: 'Dit is een experiment om te zien hoe we plannen kunnen beïnvloeden die zijn gemaakt'.