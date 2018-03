Grootste The Passion-decor ooit verrijst in Zuidoost

Het Arenapark in Zuidoost verandert langzaam maar zeker in het toneel voor The Passion.

Aanstaande donderdag zal het muziekspektakel van de EO daar plaatsvinden. Volgens het stadsdeel komen er zeker twintigduizend bezoekers op af. In totaal werkt er deze week maar liefst vierhonderd man aan de opbouw van het twintig meter hoge podium.

Boeing 747

'The Passion heeft traditioneel een heel mooi wit podium, een mooi wit decor wat met licht wordt gekleurd', vertelt uitvoerend producent Michiel Bartels. 'Het is stiekem best een grote klus. We proberen met zijn allen toch een soort Boeing 747 naast de Arena te laten landen zeg maar.'

Donderdag zal the Passion voor de achtste keer in Nederland te zien zijn. Bartels: 'Bij Amsterdam hoort een wat groter podium dan gemiddeld, dus het is de grootste set van The Passion. Als je hier om je heen kijkt zie je allemaal hoge torens en een groot veld. Door die grote omvang van het gebied moeten we in het ontwerp ook een wat groter gebaar maken.'

Regen

De weersverwachting voor donderdag lijkt positief, maar de dagen daarvoor gaat het waarschijnlijk regenen. Decorbouwer Patrick probeert het met zijn collega's te voorkomen. 'Elke ochtend beginnen we met een anti-regendans en proberen we te zorgen dat de zon gaat schijnen.'

Donderdag is The Passion om 20.30 uur te zien en te horen op NPO 1 en Radio 2.