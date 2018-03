Roël Mannaart na vijf jaar training al K1-kampioen: 'Je moet gewoon laten zien wie de beste is'

Roël Mannaart, zoon van kickbokslegende André Mannaart, werd afgelopen woensdag kampioen in de K1 in Japan. Hiermee verwierf hij een plekje tussen grootheden als Peter Aerts en Remy Bonjasky.

Jarenlang gold de Japanse K1-competitie als hét kickbokstoneel van de wereld, tot het toernooi financieel kopje onder ging. Vervolgens hebben investeers het evenement nieuw leven ingeblazen en als vanouds gaat de titel mee naar Amsterdam. Opkomend talent Roël Mannaart won van de Kroaat Antionio Plazibat.

'Ik dacht: "Ik moet hem pakken, ik moet hem slopen", dat is het enige wat er door je heen gaat. Je wilt natuurlijk nooit verliezen.' Onder het oog van achttienduizend uitzinnige Japanners werd Mannaart K1-kampioen. 'Het gaat om het kampioenschap natuurlijk, maar een wedstrijd is een wedstrijd. Er staat iemand voor je en die wilt van jou winnen en jij van hem. Je moet gewoon laten zien wie de beste is.'

K1-kampioen

Met deze overwinning op zijn naam voegt Mannaart zich toe aan een lijst met grote Nederlandse K1-kapioenen. 'Het is niet te bevatten natuurlijk, het is een hele prestatie. Ik ben er heel blij mee en ik sta in het goede rijtje. Ik wil ook zeker zoals hun herkend worden. Daar ga ik mijn best voor doen.'

Vader André, die op de eerste rij stond tijdens de wedstrijd, is bijzonder trots. 'Ik ben alleen maar aan het genieten, het is prachtig allemaal.' André Mannaart zit al jaren in het vak en weet dat het zwaar is. Hij had ook liever gezien dat zijn zoon iets anders ging doen. 'Het is natuurlijk niet de meest gezonde sport om te beoefenen vanwege de risico's die er aan kleven.'

'Pak slaag'

Ook jeugdvriend Joesoef heeft Mannaart zien groeien. Ze kennen elkaar al twintig jaar. 'Hij traint nu vier, vijf jaartjes en in het begin kon ik hem nog hebben, maar nu is dat niet meer het geval, nu krijg ik gewoon een pak slaag van hem.'

Mannaart begon op zijn 18e met trainen en vijf jaar later, op zijn 24e, is hij al K1-kampioen. 'Ik laat gewoon alles op me afkomen. Ik kan ook zeggen: 'Ik wil tegen die vechten en tegen die vechten.' Maar ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik ga voor niemand aan de kant en we gaan gewoon dwars door ze heen.'