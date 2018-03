Oud-politiebureau Ferdinand Bolstraat straks gemeentelijk pand

Het pand aan de Ferdinand Bolstraat dat tot een paar weken geleden in gebruik was als politiebureau, wordt overgedragen aan de gemeente.

Dat schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen deze week in antwoord op vragen van de SP. 'De politie heeft het gebouw als eerste aangeboden aan de gemeente Amsterdam. Het gebouw heeft een maatschappelijke bestemming en stadsdeel Zuid wil aan deze bestemming vasthouden.'

Wat er precies met het pand gaat gebeuren is nog onduidelijk. Van Aartsen zegt dat 'diverse beleidsvelden onderzoeken hoe ze het pand zouden kunnen gebruiken'.

Zorgen

De SP maakt zich zorgen over de sluiting van het politiebureau. 'De politie verliest een vaste uitvalsbasis in een buurt die de laatste jaren juist steeds drukker is geworden en ook in het verleden te kampen heeft gehad met ernstige veiligheidsproblemen, zoals in de Diamantbuurt', stelt raadslid Erik Flentge.

Van Aartsen deelt de zorgen niet. 'Met de sluiting van het bureau aan de Ferdinand Bolstraat verandert er niets aan de aanwezigheid van de politie op straat. De centraal aangestuurde noodhulp blijft op hetzelfde niveau. Ook de toezicht en handhavingstaak op straat vanuit het basisteam verandert niet en het aantal wijkagenten blijft op peil en aanwezig in de wijken.'

Lees ook: Politiebureau op de Ferdinand Bolstraat per vandaag gesloten

De agenten uit het bureau zijn op 14 maart verhuisd naar een politiebureau aan de President Kennedylaan. Dat bureau was de afgelopen jaren dicht vanwege een verbouwing, maar ging op 15 maart weer open.