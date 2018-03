Gemeente weigert vrouw gehandicaptenparkeerkaart omdat ze nog 100 meter kan lopen

De gemeente heeft een bewoner uit stadsdeel Zuid een gehandicaptenparkeerkaart (gpk) terecht geweigerd, omdat de vrouw nog 100 meter kon lopen. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald.

De bewoner kampt met rugproblemen en is daarom slecht ter been. In 2016 heeft de vrouw tijdens een spreekuur bij de GGD een gpk aangevraagd. Dit werd vervolgens door de GGD afgewezen. Daarop heeft de vrouw de GGD om een herbeoordeling gevraagd. Ook toen heeft de GGD geadviseerd een gpk af te wijzen.

De vrouw stapte hierna naar de rechter, maar die geeft de gemeente gelijk. De GGD heeft de vrouw onderzocht en daaruit blijkt dat ze zich zonder hulp en met loophulpmiddelen, meer dan 100 meter kan lopen.

De recht oordeelt dat de GGD op basis van deze gegevens terecht een gpk heeft geweigerd. Mogelijk kan de vrouw opnieuw een aanvraag indienen als haar medische situatie daadwerkelijk verslechterd.