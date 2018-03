Gebiedsverbod vanwege aardappelschilmes op Bijlmerplein

De burgemeester heeft een 62-jarige man terecht een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd, omdat de man op het Bijlmerplein een mes bij zich had. Dat heeft de rechtbank deze week besloten.

Op het Bijlmerplein geldt op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) een messenverbod. De man haalde er voor een café echter een aardappelschilmesje uit zijn jaszak.

Volgens de man zelf had hij helemaal geen mes bij zich, maar een waterpijp. Ook vond de bewoner van een woning in Zuidoost dat de gemeente niet professioneel werkte door in hun emailwisseling woorden als 'beste' en 'groetjes' te gebruiken.

De rechtbank was het hier niet mee eens en baseerde de uitspraak op de agenten die de man met het mes hebben gezien. Ook zijn er camerabeelden gemaakt waar de man op te zien is.