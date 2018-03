Automobilist plakt kenteken af na parkeren op De Wallen

Een automobilist die geen zin leek te hebben om parkeergeld te betalen, heeft vandaag op de Oudezijds Achterburgwal zijn kenteken afgeplakt.

De actie was volgens een buurtbewoner niet succesvol. 'Hij was er zo lang mee bezig dat het niet lang duurde voordat de politie er was.' De man was op dat moment wel weg, maar hij zou volgens agenten ter plaatse nog wel 'aangepakt' worden.

De agenten hebben de tape van het kenteken gehaald. Het is namelijk verboden om een auto met een niet of slecht leesbaar kenteken op straat neer te zetten. De boete bedraagt 130 euro.

Parkeren op de Oudezijds Achterburgwal kost zo'n vijf euro per uur. Sinds 2014 rijden er zogenoemde scanauto's door de stad, die kentekens van geparkeerde auto's registreren. Daarna wordt gecontroleerd of er wel parkeergeld is betaald. Als dat niet zo is, krijgt de eigenaar van de auto een boete op de deurmat.