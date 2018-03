Contant betalen in de tram vanaf vandaag niet meer mogelijk

In navolging van de bus, kan nu ook niet meer in de tram met contact geld betaald worden. Reizigers kunnen nu alleen maar met een betaalpas of OV-chipkaart een geldig vervoersbewijs kopen.

Het GVB had enkele maanden geleden al aangekondigd dat contant geld in de tweehonderd Amsterdamse trams waardeloos zou worden. Wel kan op sommige verkooppunten in de stad nog een kaartje worden gekochten.

Munt- en briefgeld werd eerder al verbannen in de bussen van het vervoersbedrijf. Het GVB zag zich daartoe gedwongen na een reeks overvallen op buschauffeurs. Het GVB zegt dat door de maatregel het OV 'beslist veiliger' is geworden.