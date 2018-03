Hogere Indiase rechter zet streep door geplande terugkeer Insiya

De inmiddels 4-jarige peuter Insiya zou dinsdag weer herenigd worden met haar moeder Nadia Rachid. Dat bepaalde een Indiase rechtbank in januari. Maar een hogere rechter heeft een streep door die uitspraak gezet, waardoor de overdracht van het ontvoerde meisje op de lange baan is geschoven. Dat meldt de Telegraaf.

De hogere rechtbank bepaalde dat er moet worden gewacht op de uitkomst van het hoger beroep dat de vader van het kind heeft aangespannen. Het is nog niet duidelijk wanneer die uitspraak volgt.

Afgelopen week werd al duidelijk dat het moeilijk zou worden om het meisje terug in Nederland te krijgen, omdat er een Indiaas arrestatiebevel tegen de moeder was afgevaardigd, en zij dus niet naar het Zuid-Aziatische land kon afreizen.

Insiya werd in september 2016 ontvoerd door drie mannen toen zij op bezoek was bij haar oma in de Watergraafsmeer. Vervolgens heeft de vader het meisje meegenomen naar India, waar ze vooralsnog verblijft.