Verzetsheld Johan van Hulst (107) overleden: redde honderden joodse baby's van de Duitsers

De Amsterdamse verzetsheld Johan van Hulst, die 600 joodse baby's en kinderen uit handen van de nazi's hield, is overleden. Hij werd 107 jaar.

Van Hulst heeft in zijn leven veel functies vervuld. In 1938 ging hij aan de slag als leraar Nederlands en geschiedenis op de Hervormde Kweekschool (HKS) op de Plantage Middenlaan. Daar tegenover zat de Hollandse Schouwburg, die tijdens de Duitse bezetting werd gebruikt om joden te verzamelen en te deporteren. Door de grote drukte in de schouwburg werden kinderen gescheiden van hun ouders ondergebracht in een crèche naast de school om deportatie af te wachten.

Al snel stelde Van Hulst een lokaal beschikbaar en bedacht samen met anderen een manier om zo veel mogelijk kinderen weg te sluizen. Een aantal kinderen per groep werd met hulp van het verzet overgebracht naar onderduikadressen. Met de cijfers van de binnengebrachte kinderen werd gesjoemeld, zodat de Duitsers het niet door zouden hebben. Op die manier wist hij meer dan 600 van hen weg te sluizen naar onderduikadressen.

Politicus

In het laatste jaar van de oorlog moest Van Hulst zelf ook onderduiken. De Duitsers hadden hem ter dood veroordeeld voor zijn verzetswerk. Hij overleefde het en nam in 1973 de Yad-Vashem-onderscheiding in ontvangst, voor zijn hulp aan de joodse kinderen.

Behalve verzetsheld was Van Hulst ook politicus. Hij was van 1956 tot 1977 lid van de Eerste Kamer. Daarna werd hij fractievoorzitter van het CDA. Ook zat Van Hulst zeven jaar in het Europees Parlement. Van Hulst was ook een fervent schrijver. In zijn leven heeft hij honderden boeken en artikel gepubliceerd.