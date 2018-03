Politie is weken in ban van rolstoelzakkenroller

Het zakkenrollersteam van de politie was wekenlang in de ban van een dief op wielen. De zakkenroller zat namelijk in een rolstoel. In vier weken tijd had hij zes mensen beroofd in de binnenstad.

De 'rolstoelman' maakte van alles buit, zo schrijft de politie op Facebook. Laptops, portemonnees en mobiele telefoons ontfutselde hij in een handomdraai.

Getergd door de rolstoelman onderzocht de politie zijn patroon. Hij maakte altijd gebruik van de metro, en de politie achterhaalde dat hij vanuit een specifieke locatie in Zuidoost vertrok.

Afgelopen vrijdag wisten ze hem dan toch in de kraag te vatten. Toen de metro bevolkt werd door Engelse voetbalsupporters zag een collega van een ander team de man voorbij komen rijden. Hij werd direct gearresteerd en moet zich voor ten minste zes misdrijven verantwoorden.