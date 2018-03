Younes traint rest van seizoen bij Jong Ajax

Amin Younes komt niet meer in actie voor het eerste elftal van Ajax. Volgens trainer Erik Ten Hag en directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft hij niet genoeg motivatie om met de beste spelers van de club te spelen. Dat meldt de clubsite van Ajax.

'We hebben nog zes wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij die honderd procent gemotiveerd zijn', zegt Ten Hag.

Ten Hag degradeerde Younes eerder nadat hij in de wedstrijd tegen Heerenveen op 3 maart weigerde om in de laatste minuut in te vallen. Ten Hag kreeg veel kritiek op die actie, die hij uitlegde als een 'beloning' omdat de 24-jarige Duitser zo 'zijn best had gedaan in de training'. Veel oud-gedienden uit de voetbalwereld gaven een andere interpretatie aan die invalbeurt.

Younes was vorig seizoen nog een vaste kracht, maar Ten Hag ziet hem niet zo. Hij raakte zijn basisplaats kwijt. Afgelopen winter leek hij te vertrekken naar het Italiaanse Napoli, maar die deal ketste af.