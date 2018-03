25.000 euro beloning voor gouden tip aanhouding Ridouan Taghi

Ze zouden de opdrachtgevers zijn van meerdere liquidaties in onder meer het Amsterdamse criminele milieu. Ridouan Taghi en Said Razzouki zijn op de nationale opsporingslijst gezet.

De politie heeft een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt naar hun aanhouding. De mannen worden gezien als extreem gevaarlijk: 'Heeft u Ridouan Taghi of Said Razzouki gezien, meldt dat dan. Benader hem niet zelf, maar neem neem contact op met de politie.'



De oproep komt enkele dagen na de onthulling van een kroongetuige door het Openbaar Ministerie. De 30-jarige Nabil B. uit Utrecht is gaan verklaren over onder meer het duo Taghi (40) en Razzouki(46).

B. meldde zich vorig jaar omdat hij zich bedreigd voelde en omdat hij spijt had van zijn betrokkenheid bij een liquidatie waarbij een burger werd doodgeschoten. Hij was al jaren goed bevriend met de familie van het slachtoffer, hij vertelde hen de waarheid en stapte naar de politie.

