Twee panden gekraakt in Jordaan: 'Ik denk dat ze van een speculant zijn'

Twee panden aan de Violettenstraat in de Jordaan zijn gisteren gekraakt. Ze zouden al geruime tijd leegstaan en daarom vond een groep van vooral buitenlandse krakers het een goed idee om ze te betrekken. Voor de buurt was het wel even wennen.

Volgens een buurtbewoonster was een loodgieter ooit eigenaar van de panden, maar zijn ze inmiddels verkocht. 'Ik denk dat degene die ze nu heeft, ermee wil speculeren, dat het een huisjesmelker is', zegt ze. 'Daar ben ik niet voor, dan heb ik liever dat er krakers wonen, zo lang ze rustig zijn en geen ellende veroorzaken.'

Veel lawaai

Tot nu toe is dat gelukkig ook nog niet gebeurd. Gisteren, toen de panden gekraakt werden, maakten de krakers wel even veel lawaai. 'Er was heel veel gedoe, dus ik ging even kijken. Er waren heel veel mensen. Maar uiteindelijk is bijna iedereen weggegaan en zijn alleen de mensen die hier blijven wonen, gebleven.'

Met die krakers heeft de buurtbewoonster inmiddels ook kennis gemaakt. 'Ze komen in ieder geval niet uit Nederland, dat is wel duidelijk. Ze spreken wel Engels, maar ik heb ze aangeraden om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Verder zijn ze heel vriendelijk en relaxed.'