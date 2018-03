Gemeente Diemen koopt stuk natuur op: 'Dit gebied is en blijft groen'

Aan de rand van Amsterdam heeft de gemeente Diemen een groot stuk natuurgebied gekocht. De Diemerpolder was in handen van de overheid, maar die gooide het in de verkoop.

'Dit zie je weinig', zegt een wandelaar over het natuurgebied. 'In Amsterdam heb je het Vondelpark, in Diemen heb je de polder.' De gemeente Diemen wil het gebied dan ook graag behouden en trok daarom de eigen portemonnee.

'Het is een geweldig gebied. Dat willen we ook echt zo houden. Dan hebben we er liever geen andere eigenaar', vertelt Lex Scholten, wethouder Grondzaken Diemen.

Zes ton

Voor de 20 hectare grond heeft gemeente Diemen zo'n zes ton betaald. De prijs van de grond is relatief goedkoop, omdat Diemen en de provincie beiden willen dat het gebied bestemd blijft voor natuur.

Minister Ollongren riep lokale bestuurders daarentegen juist op om meer in het groen te gaan bouwen. Op zich begrijpt Scholten dat er een woningprobleem is en dat 'je dan intensief gaat bouwen'. 'Maar dan zorg je ook dat er stukken groen zijn. En deze is wat ons betreft groen en blijft groen.'

Wel benadrukt Scholten dat de koop 'geen defensieve actie' is, om de uitbreiding van Amsterdam tegen te gaan. 'We bouwen procentueel veel meer dan Amsterdam doet. Dus ik denk niet dat dat een rol speelt. Diemen is een zelfstandige gemeente.'