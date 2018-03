Verzetsheld Johan van Hulst, die honderden joodse baby's redde, was 'bijzonder en dapper mens'

Verzetsheld Johan van Hulst is afgelopen donderdag overleden. Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij de redding van honderden joodse kinderen en baby's. Als directeur van de Kweekschool wist hij hen door een list uit handen van de Duitsers te houden.

De kinderen werden op de school ondergebracht voor deportatie. Door te sjoemelen met het papierwerk, kon hij van elke groep binnengebrachte kinderen een aantal redden. Van Hulst had contact met verzetsgroepen en onderduikadressen, waar de kinderen heen konden.

Vluchten

Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier, vertelt dat hij de kinderen 's avonds laat weg wist te smokkelen uit de school. Dat kon hij alleen doen op momenten dat er een tram langsreed. 'Als de tram over de straat schoof, kon de Duitse bewaker de school even niet zien en op dat moment konden de kinderen via de achtertuin wegglippen.'

Daarmee nam hij, zeker als vader van twee kinderen, een groot risico, vertelt Betty Oudkerk, een oud-collega van Van Hulst. 'Als hij was verraden of de Duitsers hadden iets gemerkt, dan was hij opgepakt. Dat is gelukkig niet gebeurd, want hij kon goed toneelspelen.'

Vertrouwen gewonnen

Op momenten dat de Duitsers toekeken, schreeuwde hij naar de kinderen en liet hij zien dat hij ze onder de duim had. Daardoor wist hij hun vertrouwen te winnen.

Toch kon hij niet de hele oorlog blijven helpen. Het laatste jaar moest hij zelf ook onderduiken. Hij overleefde en nam in 1973 de hoge Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst voor zijn hulp aan joodse kinderen.

'Bijzonder en dapper'

Oudkerk: 'Ik herinner me hem als een bijzonder, gevoelig en dapper mens. Wat hij gedaan heeft, is heel gevaarlijk geweest.' Van Hulst is in zijn latere leven jarenlang senator geweest voor het CDA in de Eerste Kamer. Hij is 107 jaar oud geworden.