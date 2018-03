Kale en Kokkie nemen een kijkje in de The Tunnel Club: 'Wat een poppenkast'

Kale en Kokkie reisden vandaag af naar de Arena om een nieuwe concept uit te proberen: The Tunnel Club. Het is het nieuwste idee van Ajax waarbij mensen van achter spiegelglas de spelers kunnen bekijken voordat ze het veld op gaan. 'Manchester City schijnt het al te doen', zegt Kale. Kokkie: 'Ja, maar Manchester City schijnt ook nog wel eens af en toe wat te winnen.'

Met een glas champagne in de hand staan de twee door een raampje te kijken. Ze lopen nog niet echt warm voor het idee. 'Je mist volledig een voetbalsfeer', zegt Kale. Ook Kokkie is kritisch. 'Ik denk als speler dat het je misschien wel uit je concentratie haalt. Omdat je grappig wilt doen, of weet ik veel wat.'

1-april

Volgens de twee heeft het hele concept niets meer met voetbal te maken. 'Het is de ultieme vercommercialisering en het uitmelken van het laatste dat je kan verzinnen', zegt Kale. 'Wat een poppenkast.'

Dat ze er niet te spreken over zijn is duidelijk. Maar is er ook nog wat positiefs over te zeggen? 'Wat moet er nou in godsnaam klasse aan zijn?', aldus Kale. Kokkie heeft nog wel een suggestie: 'Dat ze het hele idee weghalen. Dat ze er snel mee stoppen en zeggen dat het een hele slechte 1 aprilgrap was.'