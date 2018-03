OM eist tot zes jaar voor 'sadistische gijzeling' Amstelveen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist zes jaar celstraf voor een Rotterdamse verdachte die betrokken zou zijn bij een gewelddadige ontvoeringszaak in Amstelveen. Het slachtoffer, wiens pink is afgeknipt, werd uiteindelijk teruggevonden in Leiden.

Ook moet voor deze zaak een 24-jarige man uit Leiderdorp voor de rechter verschijnen. Tegen hem heeft het OM vier jaar geëist. De mannen zouden betrokken zijn bij de gijzeling van de man uit Rotterdam, die op 9 maart 2017 onder bedreiging van een vuurwapen een auto in is getrokken.

De verdachten zijn opgespoord doordat een getuige de kans heeft gezien om het kenteken van de auto te noteren. Het voertuig bleek gehuurd te zijn door één van de verdachten. Daarnaast zijn tijdens een huiszoeking bij een verdachte zowel een schrift als een agenda gevonden, die notities bleken te bevatten over de ontvoering.

Binnen een uur een miljoen regelen

Het motief van de verdachten is volgens het OM nog niet helemaal duidelijk geworden.Wel is bekend dat de ontvoerders van de man zouden hebben geëist dat bij binnen een uur één miljoen euro zou regelen. 'Anders zou er iets met zijn vrouw en kinderen gebeuren.' Mogelijk had dat te maken met een drugslevering die nog niet betaald was.

Volgens de officier van justitie 'behoeft de ernst van de zaak geen betoog'. 'De angst die de ontvoering en de sadistische verminking hebben ingeboezemd, zullen hem vermoedelijk nog zeer lang achtervolgen.' Vooral de afgeknipte pink, die de man uiteindelijk weer heeft meegekregen, zou de gruwelijkheid van de zaak benadrukken.