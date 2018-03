Dit raadslid kreeg meer stemmen dan een hele partij

Eén raadslid gaat met voorkeursstemmen de gemeenteraad in. Numan Yilmaz van DENK promoveerde dankzij ruim viereneenhalfduizend stemmen van nummer vijf op de kieslijst naar nummer drie in de uiteindelijke raadsfractie. Wat maakt hem zo populair?

Een blaaskaak is Yilmaz niet nu hij vorige week eigenhandig meer stemmen kreeg dan hele partijen als 50Plus en en de Piratenpartij. Hij ging twee andere kandidaten op de lijst voorbij en is nu een van de drie DENK-raadsleden, naast zijn werk als ROC-docent in Zuidoost.

Nieuw hoofdstuk

Zijn reden om de politiek in te gaan: 'Buiten school kun je weinig betekenen voor studenten, maar in de politiek gaat er een nieuw hoofdstuk open, dan kan ik veel meer betekenen.'

Waarschijnlijk heeft hij deels dankzij zijn studenten ook zo veel stemmen gekregen. Hij geeft hen belangeloos bijles en geeft anderen maatschappelijk advies, iets wat hem ontzettend populair heeft gemaakt. Daarnaast voetbalt hij al 20 jaar, werkt hij in z'n vaders zaak en voerde hij actief campagne op plekken waar anderen afwezig waren.

Armeense kwestie

Een stuk minder diplomatiek was een citaat van hem dat in Het Parool belandde. Hij zou moskeegangers hebben verteld dat kiezen voor andere partijen geen zin heeft: 'Kijk maar hoe ze stemmen over de Armeense kwestie. Maar mij kennen jullie.' Volgens Yilmaz is dat citaat uit z'n context gehaald: 'Dat was alleen om het verschil tussen ons en andere partijen duidelijk te maken.'

Yilmaz wil in de gemeenteraad vooral aan de slag met het verbeteren van de woning- en taximarkt, het onderwijs en discriminatie. En waar hij is over vier jaar? De Tweede Kamer, bijvoorbeeld? 'Dat weet ik niet, dat ligt aan mezelf. Maar als ik het gevoel heb dat ik veel kan betekenen voor m'n stad, wil ik voor een tweede termijn gaan.'