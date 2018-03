Zeg maar dag tegen de zon: het wordt kletsnat deze week

De lente begon afgelopen week nog goed, met veel zon en minder kou. Maar vanaf vandaag komt daar verandering in.

Vanochtend is het vooral nog wat mistig. Als die mist wegtrekt is het vooral erg grijs. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In de avond verandert dat naar af en toe een bui. Het wordt ongeveer 9 graden.

Wind en regen

Morgen wordt een kletsnatte dag. In de ochtend kan het nog even droog zijn, maar al snel komt de regen. Lokaal kan er zelfs 20 millimeter vallen. Ook gaat het in de loop van de dag hard waaien vanuit het noordwesten, windkracht 6 tot 7.

In de dagen daarna wordt het erg wisselvallig met veel wolken en buien. Maar richting het paasweekend laat de zon zich mogelijk ook weer zien.